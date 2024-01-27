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Нічні перегони. В Києві затримали жінку, що скоїла три ДТП та втікала від поліції

Фото: в Києві затримали жінку, що скоїла три ДТП та втікала від поліції (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Днями в Києві затримали водійку, яка скоїла три дорожньо-транспортні пригоди та з дитиною на передньому сидінні втікала від патрульних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За даними правоохоронців, жінка, скоївши одне ДТП, поїхала з місця злочину та надалі ігноруючи вимоги поліцейських зупинитися, дорогою в’їхала ще в одну автівку, а потім ще у дві.

 

За кермом авто перебувала 29-річна жінка, а в салоні, на передньому сидінні, був її малолітній син. На місце події викликали батька та працівників ювенальної превенції.

"На щастя, ДТП обійшлися без травмованих", - повідомили в поліції.

Правоохоронці повідомили, що водійка мала явні ознаки сп’яніння, а пройти огляд категорично відмовилась.

Від керування її відсторонили та склали:

  • три протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), 
  • два протоколи за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), 
  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), 
  • протокол за ч. 1 ст. 122–2 (Невиконання вимоги про зупинку), 
  • та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

"Результат 8 адмінматеріалів та 4 потрощенних авто", - додали в поліції.

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що, 3 січня, під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто внаслідок чого рух трасою Київ-Чоп був ускладнений.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

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