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Нічна стрілянина у Луцьку: поліція шукає нападника, який відкрив вогонь по військових

Фото: ГУ Національної поліції у Волинської області (facebook.com policevolyn)
Автор: Ніна Єланська

В ніч з 26 на 27 серпня у Луцька сталася стрілянина. Правоохоронці наразі з'ясовують обставини інциденту та шукають людину, яка відкрила вогонь по військових, внаслідок чого одного поранив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Національної поліції у Волинської області.

Зазначається, що інцидент трапився на одному з постів охорони. Невідомий почав  стріляти по військових. Військовослужбовці відповіли вогнем, але нападник втік з місця події.

Повідомляється, що внаслідок стрілянини один з військових отримав поранення і був госпіталізований.

У Луцьку було введено спеціальну поліцейську операцію, спрямовану на пошуки злочинця.

Національна поліція Волинської області вже розпочала кримінальне провадження за фактом посягання на життя військовослужбовця згідно зі ст. 348 Кримінального кодексу України. Нападнику може загрожувати позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув'язнення. 

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області, 73-річний місцевий житель Кілії стріляв по дому сусідів, а потім втік на дитячий майданчик. Правоохоронці змогли його затримати.

Також у селі Доброводи Тернопільського району невідомий здійснив кілька пострілів у напрямку людей, після чого втік з місця злочину. На жаль, дві людини загинули. Поліція встановила особу нападника, ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Його було заарештовано.

Раніше ми повідомляли, що 5 серпня у Печерському районі Києва військовослужбовець вчинив стрілянину під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів. Стрільця було затримано.

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Національна поліціяЛуцьк