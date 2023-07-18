Нічна атака на південь: одеські патрульні показали перші кадри з місця падіння уламків

Під час атаки на Одеську область уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік.

На місці події патрульні побачили отвір у даху будинку. Зайшовши у приміщення, інспектори виявили громадянина, якого притиснуло залишком ракети й він не міг рухатись. Інспектори разом з сусідами потерпілого витягли чоловіка з-під уламків. Поліцейські викликали на місце всі екстрені служби та до приїзду медиків контролювали стан його здоров’я.

Нічна атака РФ по Україні

В ніч на 18 липня РФ знову атакувала територію України, застосувавши ударні БПЛА та ракети.

Спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.

В Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

Все, що відомо про чергову атаку окупантів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.