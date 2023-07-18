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Нічна атака на південь: одеські патрульні показали перші кадри з місця падіння уламків

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Одеська область, Вівторок 18 липня 2023 13:55
Нічна атака на південь: одеські патрульні показали перші кадри з місця падіння уламків Фото: одеські патрульні показали перші кадри з місця падіння уламків під час нічної атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 18 липня РФ атакувала південь України дронами-камікадзе та ракетами "Калібр". Одеські патрульні поділилися відео, знятим у перші хвилини після приїзду на місце падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

Під час атаки на Одеську область уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік.

На місці події патрульні побачили отвір у даху будинку. Зайшовши у приміщення, інспектори виявили громадянина, якого притиснуло залишком ракети й він не міг рухатись. Інспектори разом з сусідами потерпілого витягли чоловіка з-під уламків. Поліцейські викликали на місце всі екстрені служби та до приїзду медиків контролювали стан його здоров’я.

Нічна атака РФ по Україні

В ніч на 18 липня РФ знову атакувала територію України, застосувавши ударні БПЛА та ракети.

Спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.

В Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

Все, що відомо про чергову атаку окупантів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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