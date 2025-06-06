Нічна атака на Луцьк: загинув хлопець, ще понад 25 людей постраждали

"На жаль, станом на цю хвилину маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку", - повідомив Поліщук.

Водночас, рятувальники підтвердили, що під час розбору завалів вони деблокували тіло загиблого.

"Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту зросла до 27 людей. Надзвичайники проводять розбір конструкцій зруйнованого будинку. Під завалами, ймовірно, є люди", - додали в ДСНС.

Крім того, за даними служби, в місті розгорнуто "Пункт незламності", де мешканці можуть відпочити, зарядити телефони.

"Працюють волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС, всі необхідні служби для допомоги постраждалим. На допомогу в проведенні аварійно-рятувальних робіт прибули рятувальники з Рівненщини. Залучена техніка комунальних підприємств та інших установ", - повідомили рятувальники.