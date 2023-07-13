Нічна атака на Київ: у житловому будинку виявили тіло загиблого

Вночі, 13 липня, у Києві лунали звуки вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. У багатоквартирному житловому будинку в Подільському районі виявили тіло загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У Подільському районі столиці, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого", - написав Кличко.

Раніше мер столиці повідомляв про загорання у нежитловій будівлі у Подільському районі.

Нічна атка на Київ

Внаслідок атаки на Київ дронами-камікадзе зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах столиці.

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас написав: "У Києві пролунали гучні вибухи. Мабуть, агресор відзначає саміт НАТО. Все марно".