Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

У ніч на 17 червня російські війська масовано атакували Україну, випустивши близько 500 ударних дронів та десятки ракет.

У Києві найбільше постраждав Солом’янський район - ракета Х-101 влучила в дев’ятиповерховий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів. У сусідній п’ятиповерхівці спалахнула пожежа.

Окрім того, ударів зазнали Дарницький, Подільський, Шевченківський та Святошинський райони столиці. Загалом пошкодження зафіксовано щонайменше у 27 локаціях по всьому місту.

За оцінками місії ООН, ця атака може стати найсмертоноснішою для Києва за останній рік.

Більше подробиць про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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