ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб

Вівторок 17 червня 2025 23:39
UA EN RU
Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб Фото: У Києві з-під завалів будинку дістали тіла ще трьох осіб (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У Солом’янському районі Києва з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих. Загалом за цією адресою виявлено 11 тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За даними ДСНС, рятувальні роботи тривають.

Як повідомили рятувальники, унаслідок сьогоднішнього обстрілу загалом у столиці загинули 16 людей, ще 134 особи зазнали поранень.

Фото: У Києві з-під завалів будинку дістали тіла ще трьох осіб (t.me/dsns_telegram)

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

У ніч на 17 червня російські війська масовано атакували Україну, випустивши близько 500 ударних дронів та десятки ракет.

У Києві найбільше постраждав Солом’янський район - ракета Х-101 влучила в дев’ятиповерховий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів. У сусідній п’ятиповерхівці спалахнула пожежа.

Окрім того, ударів зазнали Дарницький, Подільський, Шевченківський та Святошинський райони столиці. Загалом пошкодження зафіксовано щонайменше у 27 локаціях по всьому місту.

За оцінками місії ООН, ця атака може стати найсмертоноснішою для Києва за останній рік.

Більше подробиць про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб
Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді