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Нічна атака на Київ: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви

Київ, Вівторок 17 червня 2025 20:20
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Нічна атака на Київ: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви Фото: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти цієї ночі здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ. В результаті ворожих обстрілів загинули більше як 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, станом на 19:50 в Солом'янському районі за адресою: бульвар Вацлава Гавела, з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло одного загиблого.

"Роботи тривають. Всього по Києву загинуло 14 осіб та 117 осіб постраждало", - додали в ДСНС.

Зауважимо, що станом на 18:40 було відомо про загибель 13 людей.

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Нагадаємо, що у ніч на 17 червня російські війська завдали удару по Україні, використовуючи близько 500 ударних дронів і десятки ракет.

Зокрема у Солом'янському районі Києва в результаті влучання ракети Х-101 обвалився цілий під'їзд дев'ятиповерхового будинку, а у п'ятиповерхівці спалахнула пожежа.

Пошкодження зазнали також Дарницький, Подільський, Шевченківський та Святошинський райони. А загалом відомо, що постраждали 27 локацій в різних районах столиці.

Зазначимо, що, за даними місії ООН, нічний удар по Києву може бути найсмертоноснішою атакою за останній рік.

Більше подробиць про наслідки атаки РФ у різних районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Нічна атака на Київ: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви
Нічна атака на Київ: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви
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