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Нічна атака дронами по Одеській області: з'явилося відео наслідків

Фото: з'явилося відео наслідків атаки дронами Одеської області 19 квітня (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. З'явилось відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеса. Офіційно.

На кадрах, зокрема, можна побачити, як рятувальники ліквідують наслідки ударів ворожих дронів по об'єкту рекреаційної інфраструктури. Крім того, вдалося зняти і уламки БПЛА.

Атака дронами Одеси та області

В Одесі та регіоні сьогодні вночі, 19 квітня, було чути звуки кількох вибухів, раніше в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Невдовзі з'ясувалося, що російські окупанти вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури, виникла пожежа. Зокрема, зафіксовано влучення в об'єкт рекреаційної інфраструктури.

За даними Генштабу, ЗСУ за добу збили 23 ворожі БПЛА.

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Одеса