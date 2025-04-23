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Нічна атака дронами: у Харкові гасять сильні пожежі і розбирають завали (кадри з місця)

Фото: у Харкові триває ліквідація наслідків дронових ударів (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові сьогодні вранці тривають роботи з ліквідації масштабних пожеж після нічної російської дронової атаки. У місті фіксують руйнування будівель в результаті ворожих ударів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Надзвичайники зазначили, що цей удар безпілотників з боку противника по місту був масованим.

Також у ДСНС оприлюднили в мережі кадри наслідків дронових ударів по Харкову.

У Службі поінформували, що під прицілом "були цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель".

Надзвичайники розповіли, що за попередніми даними жертв та постраждалих у Харкові немає.

Крім того, додали у ДСНС, робота рятувальників та комунальних служб триває на місці події "під загрозою повторних ворожих ударів".

 

Дроновий удар по Харкову вночі

Нагадаємо, у ніч проти 23 квітня у Харкові пролунало щонайменше шість вибухів через чергову російську повітряну атаку із застосуванням дронів-камікадзе.

Зазначимо, що такі вибухи лунали у місті один за одним протягом однієї години.

Пізніше мер Харкова розповів, що у місті на місці влучання була пожежа.

Також стало відомо, що у Харкові фіксували шість ударів у Новобаварському районі міста. Міський голова уточнив, що пожежа в результаті ворожої атаки була масштабною.

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