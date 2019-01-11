"Не сдаваться": юрист рассказал, как эффективно бороться с поборами в школе

Видео: Как избежать поборов в школе (video.rbc.ua)

К сожалению, проблема поборов в школах является всегда актуальной. От этого не застраховано практически ни одно учебное заведение.

Как бороться с поборами в школе? Какие денежные взносы во время обучения ребенка считаются законными, а какие – нет? С такими вопросами Styler обратился к руководителю столичной юстиции Станиславу Куценко.

Сбор денег в школе: поборы или добровольные взносы?

Различают законные благотворительные взносы, которые выплачиваются на официальный казначейский счет школы, и незаконные платы, говорит специалист. Как их отличить?

"Если говорить о благотворительных взносах, которые разрешены в рамках закона, то поборы – это то, что находится вне рамок. Поборы - это определенное насильственное действие над родителями, когда их ставят перед фактом: "должны заплатить такую-то сумму". Причем не на счет школы, а на руки в конверте", - говорит Станислав Куценко.

По его словам, такое явление не должно иметь место в школе.

Фото: "Деньги должны вноситься на казначейский счет конкретной школы, а не даваться в конверте" - Станислав Куценко (pixabay.com)

"Напомню, согласно изменениям законодательства, которые касаются образования, сейчас родители могут вносить благотворительные взносы на счет школы. Это не запрещено. Но здесь есть ключевая вещь, которую нужно учитывать. Главное – это именно благотворительность такого взноса, а не принуждение. Деньги должны вноситься на казначейский счет конкретной школы", - объясняет он.

Все остальное, что не проводится через бухгалтерию, собирается просто в конвертах – это уже вне закона.

"И вот когда родителей принуждают это делать, то это как раз и считается поборами. Если родители имеют дело с принудительным взысканием денежных средств, нужно не медлить и обращаться в полицию. Если же речь идет о разрешенных законом благотворительных взносах, то я рекомендую родителям четко отслеживать, куда именно тратятся их средства", - говорит Куценко.

Сначала к завучу, потом – в управление образования, далее - полиция и прокуратура

В целом, если поборы происходят в классе, прежде всего об этом надо заявить завучу и директору. Это высшая "инстанция", по сравнению с классным руководителем или родительским комитетом, советует юрист.

"Но если вы пожаловались, а на уровне школы после этого нет реакции, следующая инстанция, в которую надо обратиться – это управление образования района или города. Если и туда обратились, и там нет никакой должной реакции, то пишется заявление в полицию. Если полиция не действует, то заявление в прокуратуру", - говорит Станислав Куценко.

С другой стороны, можно и не проходить все эти инстанции, сразу написав заявление в полицию по месту жительства заявителя.

Фото: "В таких ситуациях главное самому не оказываться в положении "белой вороны", а объединяться через социальные сети с другими родителями" - юрист (pixabay.com)

"Конечно, желательно при этом иметь как можно больше доказательств того, что от родителей требуют поборы. Доказательства могут быть различные: это могут быть письменные свидетельства, и даже переписка в социальных сетях. Любое, что подтверждает факт незаконного взыскания денежных средств, может послужить доказательством для правоохранительных органов, которые возьмутся в этом разбираться", - добавляет эксперт.

Не быть "белой вороной"

Очень часто родители детей или даже самих детей, с которых требуют деньги, за свое нежелание платить поборы оказываются в неловких ситуациях. Особенно часто это бывает, когда среди всех родителей детей класса только они одни отказываются давать деньги.

Часто другие родители находятся на стороне учителя и искренне удивляются, почему те не хотят платить. Часто аргументируют фразами вроде "Это ради наших детей. Разве вы нехотите, чтобы к вашему ребенку хорошо относились, чтобы он учился в комфорте?". Тогда родители, которые не согласны с поборами, оказываются в неудобном положении.

Станислав Куценко подчеркивает: в таких ситуациях несогласным с поборами родителям надо взаимодействовать с другими родителями, доносить им свою точку зрения.

"Надо взаимодействовать с другими родителями, потому что чаще всего это проблема не одних детей или родителей: в других классах могут быть единомышленники. В таких ситуациях главное самому не оказываться в положении "белой вороны", а объединяться через социальные сети с другими родителями, которые не желают платить принудительные взносы, ни в коем случае не сдаваться и отстаивать свое законное право на бесплатное образование", - подчеркивает эксперт.

Напомним, ранее Станислав Куценко рассказал, как в Украине по новым правилам борются с неплательщиками алиментов.

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