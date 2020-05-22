НГУ подтвердила гибель трех военных при расстреле в Житомирской области

В ходе массового расстрела в Житомирской области погибли трое военнослужащих Национальной гвардии Украины. Погибшие были в отпуске после очередной ротации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении НГУ в Facebook.

Национальная гвардия подтверждает, что в результате расстрела на пруду возле села Новоселица погибли контрактники Виталий Вульчин (старший сержант, Бригада быстрого реагирования), а также Владислав Мамиченко (младший сержант) и Андрей Москалец (старший солдат) из воинской части 3066.

"Военнослужащие находились в отпуске, который был им предоставлен ​​после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

Напомним, по предварительной версии полиции, расстрел в Житомирской области произошел на почве конфликта на фоне употребления алкоголя. В настоящий момент следствие допрашивает задержанного.

Трагический инцидент произошел в ночь на 22 мая. Компания из девяти человек, в том числе арендатор, отдыхала на пруду. По данным правоохранителей, они были знакомы, около 01:00 арендатор взял охотничье ружье и начал расстреливать своих гостей. В результате погибли семь человек. Одному удалось спасти.