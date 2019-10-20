Очень нежно и соблазнительно: Злата Огневич взбудоражила откровенным фото в спальне

Злата Огневич (фото: zlataognevich.com)

Злата Огневич похвасталась идеальной фигурой в одном неглиже

Злата Огневич не редко радует поклонников чувственными нежными фото в различных нарядах и образах и восхищает армию фанов волнующими изгибами точеной фигуры. Известная украинская певица опубликовала на выходных откровенный снимок в спальне в одном неглиже и бальных туфельках-тапочках, который вызвал у подписчиков огромное количество восторженных отзывов.

Участница Евровидения-2013 выложила кадр в Instagram и добавила "масла в огонь", сопроводив смелый образ интригующим постом.

"Это было незабываемо... всем спокойной ночи", - написала 33-летняя красавица.

Белая воздушная и полупрозрачная ткань подчеркивает удивительный нежный цвет кожи Златы, которая недавно решила провести изменения в своем рационе и ради здоровья и улучшения внешнего вида полностью отказалась от кофе и шоколода.

Злата Огневич (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Фото Огневич, не смотря на минимум одежды на певице, совсем не выглядит вульгарно, но скорее эстетично. Лежащая на кровати артистка приподняла стройные ножки и дарит фанам солнечную улыбку, которая также отображается во взгляде.

Также певица опубликовала пост со строками произведения Леси Украинки, которые считает гениальным.

"Не дорікати слово я дала,

І в відповідь на тяжку постанову

Ти дав колючу гілочку тернову,

Без жаху я в вінок її вплела.

Рясніше став колючий мій вінок…

Дарма, я знала се!

Тоді ще, як приймала

Від тебе зброю, що сріблом сіяла,

Я в серце прийняла безжалісний клинок.

Тепер мені не жаль ні мук, ні крові,

Готова я приймать і рани, і терни

За марні мрії, за святії сни

Пречистого братерства і любові.

(Леся Українка)"

Злата Огневич (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Поклонники артистки в сети осыпают ее комплиментами и признают, что с пожеланием спокойной ночи и таким снимком Злата очевидно иронизирует. Также в комментариях пишут, что нежный кадр стал одним из самых лучших.

После такой фотографии о спокойной ночи точно можно забыть!

Интересна позиция!

Я всегда смотрю и радуюсь, ну вот как матушка природа вложила все полностью, красоту, талант, характер, скромность, ум.... Злата... ты лучше всех! Ярый поклонник твоего таланта! И будь всегда счастлива и успешна!

Ну очень круто!

Какое там спокойной ночи после таких фото!

Очень горячая!

Белоснежная балерина;

Очень нежное и соблазнительное фото .....

Ты просто одно очарование;

Принцесса...

Теперь это фото стало незабываемым!

Одним словом... Золотце наше украинское!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Злата Огневич ошеломила потрясающей балетной растяжкой.