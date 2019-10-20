ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Очень нежно и соблазнительно: Злата Огневич взбудоражила откровенным фото в спальне

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.10.2019 - 20:33
Очень нежно и соблазнительно: Злата Огневич взбудоражила откровенным фото в спальне
Злата Огневич (фото: zlataognevich.com)

Злата Огневич похвасталась идеальной фигурой в одном неглиже

Злата Огневич не редко радует поклонников чувственными нежными фото в различных нарядах и образах и восхищает армию фанов волнующими изгибами точеной фигуры. Известная украинская певица опубликовала на выходных откровенный снимок в спальне в одном неглиже и бальных туфельках-тапочках, который вызвал у подписчиков огромное количество восторженных отзывов.

Участница Евровидения-2013 выложила кадр в Instagram и добавила "масла в огонь", сопроводив смелый образ интригующим постом.

"Это было незабываемо... всем спокойной ночи", - написала 33-летняя красавица.

Белая воздушная и полупрозрачная ткань подчеркивает удивительный нежный цвет кожи Златы, которая недавно решила провести изменения в своем рационе и ради здоровья и улучшения внешнего вида полностью отказалась от кофе и шоколода.

Очень нежно и соблазнительно: Злата Огневич взбудоражила откровенным фото в спальне

Злата Огневич (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Фото Огневич, не смотря на минимум одежды на певице, совсем не выглядит вульгарно, но скорее эстетично. Лежащая на кровати артистка приподняла стройные ножки и дарит фанам солнечную улыбку, которая также отображается во взгляде.

Также певица опубликовала пост со строками произведения Леси Украинки, которые считает гениальным.

"Не дорікати слово я дала,
І в відповідь на тяжку постанову
Ти дав колючу гілочку тернову,
Без жаху я в вінок її вплела.
Рясніше став колючий мій вінок…
Дарма, я знала се!
Тоді ще, як приймала
Від тебе зброю, що сріблом сіяла,
Я в серце прийняла безжалісний клинок.
Тепер мені не жаль ні мук, ні крові,
Готова я приймать і рани, і терни
За марні мрії, за святії сни
Пречистого братерства і любові.
(Леся Українка)"

Очень нежно и соблазнительно: Злата Огневич взбудоражила откровенным фото в спальне

Злата Огневич (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Поклонники артистки в сети осыпают ее комплиментами и признают, что с пожеланием спокойной ночи и таким снимком Злата очевидно иронизирует. Также в комментариях пишут, что нежный кадр стал одним из самых лучших.

  • После такой фотографии о спокойной ночи точно можно забыть!
  • Интересна позиция!
  • Я всегда смотрю и радуюсь, ну вот как матушка природа вложила все полностью, красоту, талант, характер, скромность, ум.... Злата... ты лучше всех! Ярый поклонник твоего таланта! И будь всегда счастлива и успешна!
  • Ну очень круто!
  • Какое там спокойной ночи после таких фото!
  • Очень горячая!
  • Белоснежная балерина;
  • Очень нежное и соблазнительное фото .....
  • Ты просто одно очарование;
  • Принцесса...
  • Теперь это фото стало незабываемым!
  • Одним словом... Золотце наше украинское!

Очень нежно и соблазнительно: Злата Огневич взбудоражила откровенным фото в спальне

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Злата Огневич ошеломила потрясающей балетной растяжкой.

Эффектная Злата Огневич украсила обложку американского журнала Злата Огневич в дерзком мини рассекретила важную миссию в Берлине
Новости Украины Злата Огневичновости шоу-бизнеса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь