Очень нежно и соблазнительно: Злата Огневич взбудоражила откровенным фото в спальне

Злата Огневич похвасталась идеальной фигурой в одном неглиже
Злата Огневич не редко радует поклонников чувственными нежными фото в различных нарядах и образах и восхищает армию фанов волнующими изгибами точеной фигуры. Известная украинская певица опубликовала на выходных откровенный снимок в спальне в одном неглиже и бальных туфельках-тапочках, который вызвал у подписчиков огромное количество восторженных отзывов.
Участница Евровидения-2013 выложила кадр в Instagram и добавила "масла в огонь", сопроводив смелый образ интригующим постом.
"Это было незабываемо... всем спокойной ночи", - написала 33-летняя красавица.
Белая воздушная и полупрозрачная ткань подчеркивает удивительный нежный цвет кожи Златы, которая недавно решила провести изменения в своем рационе и ради здоровья и улучшения внешнего вида полностью отказалась от кофе и шоколода.
Злата Огневич (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Фото Огневич, не смотря на минимум одежды на певице, совсем не выглядит вульгарно, но скорее эстетично. Лежащая на кровати артистка приподняла стройные ножки и дарит фанам солнечную улыбку, которая также отображается во взгляде.
Также певица опубликовала пост со строками произведения Леси Украинки, которые считает гениальным.
"Не дорікати слово я дала,
І в відповідь на тяжку постанову
Ти дав колючу гілочку тернову,
Без жаху я в вінок її вплела.
Рясніше став колючий мій вінок…
Дарма, я знала се!
Тоді ще, як приймала
Від тебе зброю, що сріблом сіяла,
Я в серце прийняла безжалісний клинок.
Тепер мені не жаль ні мук, ні крові,
Готова я приймать і рани, і терни
За марні мрії, за святії сни
Пречистого братерства і любові.
(Леся Українка)"
Злата Огневич (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Поклонники артистки в сети осыпают ее комплиментами и признают, что с пожеланием спокойной ночи и таким снимком Злата очевидно иронизирует. Также в комментариях пишут, что нежный кадр стал одним из самых лучших.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно Злата Огневич ошеломила потрясающей балетной растяжкой.