В Нежине лабораторный центр пошел на самоизоляцию из-за коронавируса

В Черниговской области лабораторный центр Нежина был отправлен на карантин. Такому решению пришли после того, как у одного из работников подтвердился COVID-19.

Об этом сообщает Mynizhyn.com.

Как сообщается, на самоизоляцию отправили Нежинский горрайонный отдел ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" из-за того, что у одного из фельдшеров, который принимал граждан обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас тестирование на COVID-19 проходят все работники центра.

Отметим, по состоянию на 22 июня в Черниговской области выявили 480 случаев инфицирования вирусом.

Напомним, 22 июня в Украине зафиксирован 681 новый случай коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что с сегодняшнего дня в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть по новой методике.

Также Министерство здравоохранения будет инициировать усиление контроля карантина после вспышки COVID-19.