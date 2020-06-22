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В Нежине лабораторный центр пошел на самоизоляцию из-за коронавируса

Новости » Общество     22.06.2020 - 12:32
В Нежине лабораторный центр пошел на самоизоляцию из-за коронавируса
Фото: коронавирус (freepik.com)

Сейчас тестирование на COVID-19 проходят все работники центра

В Черниговской области лабораторный центр Нежина был отправлен на карантин. Такому решению пришли после того, как у одного из работников подтвердился COVID-19.

Об этом сообщает Mynizhyn.com.

Как сообщается, на самоизоляцию отправили Нежинский горрайонный отдел ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" из-за того, что у одного из фельдшеров, который принимал граждан обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас тестирование на COVID-19 проходят все работники центра.

Отметим, по состоянию на 22 июня в Черниговской области выявили 480 случаев инфицирования вирусом.

Напомним, 22 июня в Украине зафиксирован 681 новый случай коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что с сегодняшнего дня в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть по новой методике.

Также Министерство здравоохранения будет инициировать усиление контроля карантина после вспышки COVID-19.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины центрЧерниговская областькарантинКоронавирус
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