Нейтральний росіянин зганьбився вильотом від ноунейма на старті "Ролан Гарроса"

Roland Garros, 1/64 фіналу, чоловіки

Сейбот Вайлд – Медвєдєв – 3:2 (7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4)

Латиноамериканець продовжив сенсаційний шлях на French Open. Після тріумфу в кваліфікації він вибив топ-тенісиста завдяки перемозі в п'яти сетах. Перші два партії завершилися тай-брейками – Сейбот Вайлд виграв у першій, а росіянин відігрався у другій.

Здавалося, що в третьому сеті маятник остаточно хитнувся в бік Медвєдєва. Він із чотирма ейсами та трьома брейками дотиснув бразильця за якихось 39 хвилин. Утім, відповідь Сейбота Вайлда шокувала. Спершу андердог витратив на хвилину меншу, щоб перемогти російського тенісиста в четвертій партії.

Далі більше. У вирішальному сеті 23-річний бразилець тричі взяв очки на подачах Медвєдєва. Завершив же партію і поєдинок Сейбот Вайлд вдалою власною подачею, реалізувавши матч-пойнт із першої спроби. Росіянин може пакувати валізи додому.

У наступному колі бразильський тенісист, який ніколи не піднімався до першої сотні класифікації ATP, зустрінеться з аргентинцем Гвідо Пельєю. Поєдинок відбудеться 1 червня. Ветеран потрапив на "Ролан Гаррос" завдяки захищеному рейтингу, оскільки весь сезон-2022 Пелья пропустив.