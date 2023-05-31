UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нейтральний росіянин зганьбився вильотом від ноунейма на старті "Ролан Гарроса"

Фото: Тьягу Сейбот Вайлд вибив Даніїла Медвєдєва (facebook.com/RolandGarros)
Автор: Антон Федорців

Другий номер світового рейтингу теніситів-професіоналів Даніїл Медвєдєв зазнав поразки від бразильця Тьягу Сейбота Вайлда в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/64 фіналу, чоловіки

Сейбот Вайлд – Медвєдєв – 3:2 (7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4)

Латиноамериканець продовжив сенсаційний шлях на French Open. Після тріумфу в кваліфікації він вибив топ-тенісиста завдяки перемозі в п'яти сетах. Перші два партії завершилися тай-брейками – Сейбот Вайлд виграв у першій, а росіянин відігрався у другій.

Здавалося, що в третьому сеті маятник остаточно хитнувся в бік Медвєдєва. Він із чотирма ейсами та трьома брейками дотиснув бразильця за якихось 39 хвилин. Утім, відповідь Сейбота Вайлда шокувала. Спершу андердог витратив на хвилину меншу, щоб перемогти російського тенісиста в четвертій партії.

Далі більше. У вирішальному сеті 23-річний бразилець тричі взяв очки на подачах Медвєдєва. Завершив же партію і поєдинок Сейбот Вайлд вдалою власною подачею, реалізувавши матч-пойнт із першої спроби. Росіянин може пакувати валізи додому.

У наступному колі бразильський тенісист, який ніколи не піднімався до першої сотні класифікації ATP, зустрінеться з аргентинцем Гвідо Пельєю. Поєдинок відбудеться 1 червня. Ветеран потрапив на "Ролан Гаррос" завдяки захищеному рейтингу, оскільки весь сезон-2022 Пелья пропустив.

До слова, раніше Костюк прокоментувала освистування фанатами за відмову потиснути руку Сабаленко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис