Нейтрализация угроз в атомной энергетике: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 29 января "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности". Предусматривается ряд поручений Кабинета министров.

Приказ обнародован на сайте президента.

Согласно решению СНБО, Кабинет министров должен в месячный срок внести на рассмотрение Верховной рады законопроект относительно механизмов обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников.

Кроме того, до 1 июля должен быть представлен проект закона об утверждении новой Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами и об установлении и определении особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения.

Кроме того, правительство должно сопровождать в парламенте законопроект об охране Национальной гвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов, а также ряд документов, направленных на урегулирование ситуации на оптовом рынке электроэнергии.

Также следует принять меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций, отмечается в указе.

"Для стабилизации работы рынка электрической энергии и соответствующих его субъектов до 1 апреля должны быть разработаны инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников, до внедрения в каждом субъекте генерации мощностью более 1 МВт обязательной системы прогнозирования выработки и систем накопления энергии согласно расчетам в проекте строительства и ввода в эксплуатацию. Речь идет о выработке электроэнергии из солнечного излучения и из энергии ветра, кроме генерирующих установок частных домохозяйств", - отмечается в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 29 января сменил состав Национального совета реформ.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 29 января подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги". Документом предлагается Кабинету министров провести проверки и создать реестр домов престарелых в Украине.