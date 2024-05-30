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Неймар жорстоко зреагував на безневинну витівку одноклубника: відео хуліганства

Фото: Неймар здивував реакцією на випад співвітчизника (facebook.com/AlhilalFC)
Автор: Антон Федорців

Нападник аравійського "Аль-Хіляля" Неймар відзначився неоднозначною відповіддю на жарт партнера по команді Ренана Лоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TyC Sports.

Оборонець пожартував над зірковим співвітчизником. Він зв'язав шнурівки бутс Неймара в роздягальні команди.

Проте, реакція колишнього нападника "Барселони" та ПСЖ навряд порадувала Ренана Лоді. Одноклубник десь взяв ніж і вирішив помститися на клубній парковці. Там Неймар порізав шини авто партнера по команді.

Утім, мікроклімат у роздягальні "Аль-Хіляля" навряд під загрозою. Аравійський гранд завчасно став чемпіоном королівства. За 38 турів підопічні Жорже Жезуша набрали 96 очок і на 14 пунктів випередили "Аль-Наср" Луїша Каштру.

 

 

 

Неймар у сезоні 2023/24

Сезон 2022/23 уродженець Сан-Паулу завершив у складі ПСЖ. Підсумкова статистика бразильця – 29 матчів у всіх турнірах, 18 м'ячів і 17 результативних передач.

У середині серпня перебрався до "Аль-Хіляля" за 90 млн євро. З тих пір через важку травму провів лише 5 поєдинків за аравійців у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 1 гол і 3 асисти. Контракт чинний до літа 2025-го з опцією продовження ще на рік.

У вересні Неймар обійшов культового Пеле в боротьбі за звання найкращого бомбардира збірної Бразилії усіх часів (79 м'ячів). Натомість у Короля футболу назавжди залишилося 77 голів.

До слова, раніше Роналду оновив бомбардирський рекорд чемпіонату Саудівської Аравії.

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Неймар