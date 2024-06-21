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Невідомий підірвав гранату в авто мешканця Бучі: правоохоронці розповіли деталі

Фото: невідомий підірвав гранату в авто мешканця Бучі (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталія Гурковська

Невідомий підірвав гранату у салоні авто жителя Бучі та загинув. Він раптом сів у машину, почав погрожувати водієві, а потім висмикнув чеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі", - йдеться у повідомленні. 

Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля КІА у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою. 

"Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав", - додали правоохоронці.

 

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.

Не перший випадок

У ніч проти 28 квітня, в одній із багатоповерхівок у Святошинському районі Києва стався вибух. Постраждали двоє чоловіків.

Крім того, в Голосіївському районі Києва вранці 21 квітня пролунали вибухи. Ймовірно, вибухнула граната, через що загинув чоловік.

Також 17 червня у Сквірській громаді Київської області чоловік кинув гранату на вулиці. Він поранив себе та перехожу.

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БучаКиївська областьВибухи