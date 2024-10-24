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Невідомі знову погрожують українським школам терактами: яке місто у зоні ризику

Четвер 24 жовтня 2024 14:18
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Невідомі знову погрожують українським школам терактами: яке місто у зоні ризику Фото: школа (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

В одному з анонімних Telegram-каналів почали з'являтися погрози влаштування теракту в школах Тернополя. Їх достовірність поки не підтверджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Файне місто".

Зазначається, що невідомий погрожував насильством дітям, заявляв, що завжди всіх ненавидів та був готовий вбивати. Окрім цього він додав, що нібито має "поплічників".

Наразі відомо, що поліція збільшила кількість патрулів біля навчальних закладів.

Водночас як пише "Файне місто", батьки почали забирати своїх дітей раніше зі шкіл.

Невідомий також назвав номери шкіл, заявивши, що одна з них нібито буде "першою", адже він хоче "помститися".

Наразі інформація про достовірність цих анонімних погроз офіційно не підтверджена. Також невідомо й те, хто є засновником анонімного Telegram-каналу.

Однак поліція вже моніторить ситуацію.

"Повідомлення проаналізували. Також збільшили кількість правоохоронців біля шкіл. Це наряди Нацполіції та патрульної поліції, які чергують поблизу всіх навчальних закладів, зокрема і тих, про які вказували у телеграм-каналі. Вони додатково забезпечують безпеку дітей та вчителів у школах", - повідомив речник Національної поліції в Тернопільській області Сергій Крета.

Невідомі знову погрожують українським школам терактами: яке місто у зоні ризику

Фото: скриншоти з анонімного Telegram-каналу (t.me)

Нагадаємо, що подібна ситуація сталася у минулому місяці у Львові. Тоді також анонімний Telegram-канал поширював погрози щодо теракту у місцевих школах. Через це поліція також патрулювала навчальні заклади.

На щастя, у Львові ніяких терактів у школах у результаті не сталося.

Також Telegram заблокував канал, який поширював погрози влаштувати теракт у Львові.

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Тернопіль Теракт Школа
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