Невидимый фронт: как армия в Украине сдерживает атаку коронавируса

Коронавирус попал в Вооруженные силы от гражданских лиц. Первой зараженной стала врач Хмельницкого военного госпиталя, которая слегла с пневмонией. COVID-19 у нее подтвердили 2 апреля. Медик смогла побороть болезнь, и это долгое время был единственный случай выздоровления в ВСУ.

После этого заболевших среди военных стали выявлять практически каждый день, и к 27 апреля зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом. Двое заболевших умерли, 18 – выздоровели. Кроме того, в изоляции находится 361 военный. Погибшие – это 42-летняя женщина, работавшая оператором котельной в воинской части в Ивано-Франковской области, и 66-летний военнослужащий, умерший в больнице во Львове.

В Минобороны уверяют, что в зоне Операции объединенных сил у бойцов коронавирус не обнаружен.

Военные, учитывая их средних возраст, физическое состояние и крепкий иммунитет, не входят в группу высокого риска смертности из-за COVID-19. Тем не менее постоянное пребывание солдат и офицеров в замкнутых пространствах и на близком друг от друга расстоянии способствует быстрому распространению вируса.

К примеру, вспышка заболевания на американском авианосце "Теодор Рузвельт" (заразились 777 моряков, один умер) в итоге повлекла отставку как командира корабля, так и министра Военно-морских сил США. Также почти тысячу заболевших COVID-19 обнаружили на французском авианосце "Шарль де Голль".

Ситуация в Украине осложняется из-за того, что Минобороны и Генштаб не могут полностью переключить все ресурсы на борьбу с вирусом, учитывая продолжающиеся ежедневные обстрелы на Донбассе. Решением проблемы профилактики и сдерживания болезни фактически занимается только командование Медицинских сил ВСУ, созданное как раз в начале марта в рамках реформирования украинской армии.

Жесткие меры

Главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олым уверен, что рост заболеваемости коронавирусом в армии неизбежен. Ведь, как пояснил собеседник, большинство военнослужащих – контрактники, которые проживают дома с семьями и постоянно контактируют с ними.

"Будет увеличение, безусловно, будет. Но я считаю, что это не будет критично. Я уверен, что мы справимся", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Что делают в армии, обнаружив у военного вирус? Для начала, по словам Олыма, заболевшего изолируют от коллектива, выдают ему маски и перчатки. После чего об этом докладывают командиру воинской части и координатору санитарно-эпидемиологического управления. Дальше военного направляют на обследование и лечение, в помещениях проводится дезинфекция. При этом военнослужащим, с которым заболевший был в контакте, делают экспресс-тесты, и они также подлежат изоляции. И в случае позитивного теста делается лабораторный анализ.

"Если у него не тяжелая форма болезни, то он находится в изоляторе в своей воинской части, если нет – госпитализируют. Непосредственно в воинской части изолируют военных срочной службы, контрактники самоизолируются по месту жительства", - уточнил главный эпидемиолог ВСУ.

Под места изоляции оборудуют части казарм, помещения медсанчастей, столовых или даже каюты на кораблях для солдат Военно-морских сил. Командиры воинских частей обязаны выделить и обустроить такие места из расчета, что заболеет не более 10% от личного состава их подразделения.

"Военные коллективы чуть ли не идеально подходят для распространения вируса. Потому что они действуют сосредоточенно. А когда болеет один член экипажа, непригодной для боя становится вся система вооружений", – указывает военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Главный эпидемиолог ВСУ, в свою очередь говорит, что в армии максимально пытаются применить социальное дистанцирование для безопасности военных. В солдатских столовых нанесены на пол разграничительные линии для соблюдения дистанции в ​​два метра.

Кроме того, теперь военные обедают не группой, а по одному. Тоже самое касается организации занятий в учебных классах, где количество слушателей не должно превышать десяти человек. Расстояние между ними остается в пределах двух метров друг от друга, все военнослужащие во время проведения занятий находятся в защитных масках.

Утренняя физическая зарядка проводится не в составе подразделения, а в формате индивидуального выполнения упражнений. Отменено всеобщее построение, которое проводиться теперь на уровне роты.

На период карантина командование Медицинских сил ввело достаточно жесткие ограничения для воинских подразделений. Остановлено предоставление отпусков и увольнение солдат-срочников за пределы воинских частей. Запрещается посещение срочников их родственниками или друзьями. Введен запрет всех командировок, плановых проверок и инспектирования, исключение – выполнение задач в зоне ООС.

Всех прибывших из отпусков и командировок допускают на территорию воинских частей только после осмотра и опроса, которые проводят медработники. Для выявления коронавируса в частях введен ежедневный опрос солдат. Они также обязаны рассказывать о жалобах на здоровье, подозрениях или заболеваниях коронавирусом членов их семей.

Для борьбы с вирусом решено с первых дней привлечь подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Они отвечают за дезинфекцию хлорсодержащими растворами военных объектов, в частности блокпостов и контрольно -пропускных пунктов на Донбассе. Обрабатываются поручни, двери, ручки, люки военных и гражданских автомобилей.

Нерешенные проблемы

Принятые меры выглядят скорее профилактическим, но не решают уже существующие проблемы в ВСУ, как недостача средств защиты, дефицит квалифицированных медработников и необходимость проведения весеннего призыва срочников.

Призыв, который должен был пройти в апреле-июне, перенесен на май-июнь. Количество солдат срочной службы, которых намерены призвать, осталось прежним. Силовые структуры, как ожидается, пополнят почти 16,5 тыс. солдат, из которых 9 тыс. направят в ВСУ.

После решения Кабмина продлить карантин до 12 мая, вопрос с призывом остается нерешенным. Не исключено, что его снова придется переносить. В любом случае, призывники будут попадать в войска только после обсервации, заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По словам военного эксперта, полковника Олега Жданова, сейчас ситуация с укомплектованностью армии катастрофическая, не хватает младшего офицерского звена, которое можно набрать за счет призыва срочников.

"Призыв еще можно перенести, но отменить его невозможно. Так как будут нарушены права тех военнослужащих (срочной службы, - ред.), которые должны быть уволены в запас и отслужили положенные сроки. Это юридическая коллизия. Если этих уволить, а новых не призвать, тогда нужно "заколотить ворота" и повесить табличку "все ушли на карантин, Вооруженные Силы закрыты!", – считает Жданов.

Николай Олым также не исключает дальнейшего переноса призыва, но подчеркивает, что это возможно только на короткий срок, а не на 2021 год. "Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией", – уверен он.

Еще одна проблема для армии в борьбе с коронавирусом – нехватка масок и других средств защиты. "Бесплатных масок практически нет в Вооруженных Силах, и военнослужащих заставляют их выкупать. С другой стороны, если в воинской части возникнет вспышка болезни, то у них есть такие средства как респираторы. Их можно каждый час дезинфицировать и носить круглосуточно", – говорит полковник Жданов.

Николай Олым признает, что на данный момент необходимых средств, в частности защитных костюмов, не хватает на полный состав ВСУ. "Да, есть проблема с обеспечением всего состава Вооруженных сил. Для нас, как и для других силовых структур, это был такой вызов, на который мы не рассчитывали. Поэтому выделяются дополнительные средства, будет закупаться все необходимое, и оно уже закупается, чтобы все были обеспечены", – говорит он.

После выявления первых случае заражения в ВСУ министр обороны Андрей Таран заявил, что армия полностью готова к приему и лечению больных. По его словам, отработаны варианты перепрофилирования военных госпиталей, которые будут использоваться для лечения больных, и определены обсервационные зоны в случае массового поступления инфицированных.

Вместе с тем Минобороны публично обратилось к военнослужащим запаса, студентам-медикам и "другим неравнодушным гражданам" с медицинским образованием помочь ВСУ. Их помощь может остро понадобиться армии в связи с неукомплектованностью медицинских бригад.

Пока командование ВСУ заявляет о том, что справляется с ростом количества заболевших COVID-19. Но любая вспышка болезни в какой-либо из воинских частей, в том числе и среди тех, которые воюют на Донбассе, может поставить под угрозу боеспособность всей 200-тысячной украинской армии.