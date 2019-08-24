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Невероятно: Горбунов похвастался милым сюрпризом на день рождения (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.08.2019 - 22:15
Невероятно: Горбунов похвастался милым сюрпризом на день рождения (видео)
Горбунов показал подарок Осадчей на день рождения - видео (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрий Горбунов празднует свой день рождения

Юрий Горбунов, известнейший украинский телеведущий, который празднует 24 августа свой день рождения, похвастался сюрпризом, который ему подготовила супруга. Катя Осадчая порадовала мужа милым и очень символичным утренним презентом – множеством милых совместных фотографий, подвешенных на воздушных шарах.

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая на днях показала семейную идиллию с мужем и сыном, поздравила Юрия Горбунова с днем рождения.

Горбунов показал подарок Осадчей на день рождения (видео: instagram.com/gorbunovyuriy)

В комментариях многие присоединились к поздравлениям:

  • С днем рождения.
  • Юра!!!! Наилучшие пожелания! Вдохновения, куража и любвииии.
  • Юрочка !!!! С днём рождения. Я надеюсь когда-нибудь дошью тебе те брюки, о которых мы говорили 2 года назад
  • Лучший подарок! Поздравляем, Юра!
  • Класс!!! С Днем рождения!

Горбунов показал подарок Осадчей на день рождения (скриншоты: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ранее Осадчая опубликовала милый ролик на своей странице, в котором поздравила Горбунова.

"Уже пять лет 24 августа для меня праздник двойной. Юрий Горбунов, нам никогда не грустно, нам хорошо работать вместе, путешествовать или просто смотреть кино дома. Мы уже успели облететь полмира и нам точно будет что рассказать внукам. Спасибо тебе, что я встретила мужчину с лучшим в мире характером и чувством юмора, которое спасает в любой ситуации. Юра, с Днем рождения. Все остальное, лично", - подписала ролик ведущая.

Напомним, что ранее Юрий Горбунов ответил на критику в сети по поводу 2-летнего сына.

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