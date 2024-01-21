Невеликий мороз і без опадів: погода в Україні завтра стабілізується

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра по всій Україні мінлива хмарність. Опадів не очікується, а на сході та півночі місцями туман. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с. На решті території вітер південний 7-12 м/с. У західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: вдень від +1 до -4, вночі -5 -17 градусів;

на сході: вдень +1 -5, а вночі -4 -8 градусів;

на півдні: вдень до +2, вночі -1 -4 градусів;

на заході: вдень -3 +1, а вночі від -2 до -6 градусів;

у центрі: вдень -1 +2, вночі -5 -8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні також мінлива хмарність. На дорогах ожеледиця, вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с

Температура повітря вдень у Києві буде від -1 до -3 градусів, а вночі від -5 до -7.