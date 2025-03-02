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Нетверезий водій влаштував ДТП під час комендантської години в Києві: є постраждалі

Фото: нетверезий водій влаштував ДТП під час комендантської години в Києві (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Нетверезий водій влаштував ДТП під час комендантської години в Києві 2 березня. Постраждали троє пасажирів та сам водій, у якого зафіксували перевищення алкоголю в крові в 10 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Автопригода відбулась 2 березня,  близько 2:00, під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність", - йдеться у повідомленні. 

Рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку. 

"Внаслідок удару тілесні ушкодження отримали винуватець автопригоди, який перебував напідпитку (2,1 проміле), та троє його пасажирів",- додали у поліції.

 

Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до лікарні. 

ДТП у Києві

Як повідомлялося раніше, нетверезий водій у Києві влаштував потрійну аварію на дорозі 21 лютого. Він зіткнувся з маршруткою та автопідйомником, постраждала жінка.

Також у Голосіївському районі Києва сталася ДТП 11 січня. Унаслідок зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.

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