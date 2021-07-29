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Netflix вводит обязательную вакцинацию для участников киносъемок

Автор: Анастасия Рокитна

Сервис Netflix введет обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров, участвующих в съемках. Также это будет обязательно и для всех сотрудников съемочных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hollywood Reporter.

Компания стала первой крупной киностудией Голливуда, которая решила утвердить для себя новые протоколы по возвращению к нормальной работе в условиях пандемии.

Принятые протоколы позволяют компании обязать привиться от коронавируса всех сотрудников съемочных площадок, включая актеров, но не других участников кинопроцесса. Также они подразумевают, что на площадках, где все участники съемочного процесса привиты, можно смягчить другие санитарно-эпидемиологические требования.

Исключение может быть сделано для тех, кто отказывается от прививки по медицинским показаниям, по возрасту или в соответствии со своими религиозными убеждениями.

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