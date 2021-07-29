ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Netflix вводит обязательную вакцинацию для участников киносъемок

Новина українською →
Голливуд, Четверг 29 июля 2021 09:33
Netflix вводит обязательную вакцинацию для участников киносъемок Фото: Netflix введет обязательную вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сервис Netflix введет обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров, участвующих в съемках. Также это будет обязательно и для всех сотрудников съемочных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hollywood Reporter.

Компания стала первой крупной киностудией Голливуда, которая решила утвердить для себя новые протоколы по возвращению к нормальной работе в условиях пандемии.

Принятые протоколы позволяют компании обязать привиться от коронавируса всех сотрудников съемочных площадок, включая актеров, но не других участников кинопроцесса. Также они подразумевают, что на площадках, где все участники съемочного процесса привиты, можно смягчить другие санитарно-эпидемиологические требования.

Исключение может быть сделано для тех, кто отказывается от прививки по медицинским показаниям, по возрасту или в соответствии со своими религиозными убеждениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Netflix COVID-19 Вакцинация
NEWS
В Украине растет число новых COVID-случаев: за сутки 846 заражений
В Украине растет число новых COVID-случаев: за сутки 846 заражений
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так