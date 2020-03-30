Нетаньяху уйдет на карантин из-за коронавируса у его советницы

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Завтра Нетаньяху должны сделать новый тест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уйдет на карантин после того, как коронавирус обнаружили у его советницы. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Сообщается, что Нетаньяху отправился в самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его советницы Ривки Палух. Кроме того, его ближайшие советники тоже будут находиться на самоизоляции, пока не выяснится, заразился ли кто-то из них.

Также сообщается, что Нетаньяху останется на карантине даже в случае отрицательного теста. Пока точная дата выхода его из изоляции не сообщается. Новый тест на COVID-19 израильский премьер сдаст завтра, 31 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Нетаньяху заразилась коронавирусом. Ривка Палух приняла решение сдать тест после того, как коронавирус подтвердился у ее мужа. Анализы выявили положительный результат.

Отметим, сам Нетаньяху не исключает введения более жестких ограничительных мер в Израиле в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Если мы не увидим немедленного улучшения тенденции, не будет альтернативы, как ввести полное блокирование, кроме жизненно важных потребностей, таких как еда и лекарства. Это вопрос нескольких дней", - отметил он.