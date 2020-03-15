Нетаньяху сдал анализы на коронавирус

Фото: Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач/РБК-Украина)

Анализы взяли также у окружения главы правительства

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение сдали анализы на коронавирус. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу израильского премьер-министра.

Подчеркивается, что ни у одного из прошедших проверку до проведения теста не было никаких симптомов заболевания.

"В соответствии с указаниями заместителя генерального директора по вопросам безопасности и ЧС в министерстве главы правительства были проведены анализы на наличие коронавируса у непосредственного окружения премьер-министра, а также самого премьер-министра", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на выявление коронавируса вечером 13 марта. Он отмечал, что результаты теста должны быть через день-два. Президент США отметил, что у него нет симптомов заболевания и его температура не повышена.

При этом, по словам личного врача Трампа Шона Конли, тест главы Белого дома на коронавирус показал отрицательный результат.

Как писало РБК-Украина, Нетаньяху предлагает создание национального правительства чрезвычайного положения ввиду пандемии коронавируса.

Так, глава правительства предложил лидеру партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу два варианта управления страной в период эпидемии коронавируса: создать на полгода национальное правительство чрезвычайного положения или сформировать постоянное правительство национального единства с ротацией, при которой он будет премьер-министром первые два года, а Ганц - следующие два года.