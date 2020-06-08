Нетаньяху отреагировал на убийство палестинца, из-за чего в Израиле вспыхнули протесты

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал трагедией то, что полицейские убили 32-летнего палестинца с аутизмом. Он впервые публично прокомментировал инцидент, хотя убийство произошло еще 30 мая.

Об этом сообщает BBC.

В воскресенье, 7 июня, Нетаньяху выразил соболезнования семье погибшего и сказал, что ожидает полного расследования убийства.

"То, что произошло с Иядом Халаком - это трагедия. Этого человека с ограничениями - с аутизмом - подозревали ошибочно", - сказал политик.

Напомним, ранее в Израиле вспыхнули протесты после убийства Халака полицией в Иерусалиме.

Как писало РБК-Украина, правоохранители заподозрили наличие оружия у палестинца, но в итоге оно не было найдено.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Сааб Эрекат заявил, что это "преступление, которое встретят безнаказанно, если мир не перестанет относиться к Израилю, как к государству, стоящему выше закона".