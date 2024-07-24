Нетаньяху назвав "корисними ідіотами Ірану" протестувальників проти Ізраїлю в США

У ході свого виступу він звернувся до тих американців, які виступають проти його візиту до США.

"У мене є меседж для цих протестувальників. Коли тирани з Тегерана, які вішають геїв на кранах і вбивають жінок за те, що вони не покривають волосся, хвалять, просувають і спонсорують вас - ви офіційно стали корисними ідіотами Ірану!" - наголосив Нетаньяху.

Він звернув увагу, що деякі з протестувальників тримають плакати з написом "Геї за Газу".

"Вони так само могли б тримати плакати "Кури за KFC!", - висміяв протестувальників ізраїльський прем'єр.

Нетаньяху також звинуватив антиізраїльських протестувальників у повному незнанні історії та географії.