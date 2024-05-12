Нетаньяху і президент Колумбії обмінялися образами через війну в Газі

Ізраїль проводить операцію у місті Рафах на півдні Сектора Гази для знищення останніх сил ХАМАСу, які, за даними ЦАХАЛу, переховуються в місті.

При цьому навіть деякі союзники, як от США, критикують Ізраїль за це рішення, побоюючись великої кількості жертв серед мирного населення у разі повномасштабного вторгнення ізраїльських військових у Рафах.

Наприклад, Вашингтон пропонує Тель-Авіву секретні розвіддані, які нібито допоможуть ЦАХАЛу визначити місцезнаходження лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання.

В оприлюдненому вчора звіті Державного департаменту США йдеться про те, що Ізраїль, можливо, порушив міжнародне право у війні проти ХАМАС, проте "характер конфлікту в Газі ускладнює оцінку або отримання переконливих висновків".

Проте Ізраїль, навіть попри загрозу призупинення військової допомоги з боку США, має намір продовжувати операцію в Рафаху. Сьогодні Тель-Авів наказав евакуюватись палестинцям у більшій кількості районів міста.

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