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"Нет ничего хуже COVID": Испания возобновила прививки вакциной AstraZeneca

Автор: Андрей Василюк

Испания 24 марта снова начала использовать COVID-вакцину от компании AstraZeneca после паузы из-за опасения побочных эффектов. Сейчас в стране растет уровень заболеваемости коронавирусом, что вызывает беспокойство в преддверии Пасхальных праздников.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с рядом других европейских стран Испания поставила на паузу использования препарата AstraZeneca из-за опасений относительно возникновения тромбов, но после заключения европейского агентства по лекарственным средствам решила возобновить его применение.

"Мы должны отложить суеверия и городские мифы в сторону и двигаться вперед", - сказал государственный служащий Жозе Мануэль Плаза после того, как получил прививку в южной провинции Уэльва.

Согласно стратегии вакцинации в Испании, препаратами AstraZeneca прививают в первую очередь работников в возрасте до 65 лет, тогда как вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna предназначены для людей преклонного возраста и клинически уязвимых людей.

Власть совершила почти миллион уколов вакциной AstraZeneca. В общем сделано 6,4 миллиона прививок.

"Я рада получить вакцину. Я думаю, что вы должны быть оптимистичными, и нет ничего хуже COVID", - сказала 30-летняя медицинская работница Кристина Гонсалес в одном из центров вакцинации.

Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Позже несколько стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Решение было принято после заключения регулятора ЕС относительно преимуществ вакцины над рисками.

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