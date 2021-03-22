Несмотря на вакцинацию. Джонсон предупредил Британию о третьей волне COVID

Премьер Британии Борис Джонсон предупредил жителей Соединенного Королевства о третьей волне коронавируса. Несмотря на то, что в Британии полным ходом идет вакцинация, Джонсон призвал британцев "не питать иллюзий".

Как отметил премьер, британцы почувствуют последствия роста заболеваемости коронавирусом на континенте, поскольку на "британские берега уже надвигается волна из Европы".

"К сожалению, сейчас на континенте идет третья волна. И люди в этой стране не должны тешить себя иллюзиями, поскольку предыдущий опыт научил нас, что, когда волна ударяет по нашим друзьям, я боюсь, что она захлестнет и наши берега", - сказал Джонсон.

По его словам, из-за приближения третьей волны коронавируса Британия должна как можно скорее продолжить программу вакцинации от COVID-19.