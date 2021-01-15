Несколько стран ЕС назвали "неприемлемым" сокращение поставки вакцин Pfizer

Шесть стран-участниц Евросоюза считают неприемлемым сокращение поставки вакцин от COVID компании Pfizer. Соответствующее письмо направили Еврокомиссии правительства Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Pfizer / BionTech сообщила этим странам о сокращении поставок в ближайшие дни.

"Такая ситуация неприемлема. Это не только влияет на запланированные графики вакцинации, но и снижает доверие к процессу вакцинации", - говорится в письме.

Еврокомиссию призывают оказать давление на Pfizer / BionTech чтобы "обеспечить стабильность и прозрачность своевременных поставок" вакцин от COVID.

Как заявили в Министерстве здравоохранения Германии, Pfizer не сможет доставить законтрактованное количество вакцины в ближайшие три-четыре недели.

"Министры здравоохранения на федеральном уровне и уровне земель с сожалением принимают к сведению это очень неожиданное сообщение Еврокомиссии и Pfizer", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу. Сокращение связано с модернизацией мощностей компании, и пока неизвестно, сколько Pfizer понадобится времени, чтобы вернуться к максимальной производительности.

Тем временем в Нидерландах зафиксировали около 100 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer.