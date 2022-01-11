Несколько минут на свежем воздухе снижают заразность коронавируса на 90%

Коронавирус теряет 90% своей способности заражать в течение 20 минут после переноса по воздуху. При этом большая часть потерь происходит в течение первых пяти минут, говорят новые исследования Бристольского университета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Полученные данные еще раз подчеркивают важность передачи коронавируса на короткие расстояния, при этом физическое дистанцирование и ношение масок, вероятно, являются наиболее эффективными средствами предотвращения заражения. Вентиляция, хотя и полезная, скорее всего, окажет меньшее влияние.

"Люди были сосредоточены на плохо проветриваемых помещениях и думали о воздушно-капельной передаче через метры или через комнату. Я не говорю, что этого не бывает, но я все же считаю, что наибольший риск заражения - это когда вы находитесь рядом с кем-то", - сказал профессор Джонатан Рид, директор исследовательского центра и ведущий автор исследования.

До сих пор предположения ученых о том, как долго вирус выживает в крохотных воздушных каплях, базировались на исследованиях, предполагавших распыление вируса в герметичных сосудах. Используя этот метод, американские специалисты обнаружили, что инфекционный вирус по-прежнему можно обнаружить через три часа.

Однако такие эксперименты не точно повторяют происходящее, когда человек кашляет или дышит.

Вместо этого ученые Бристольского университета разработали аппарат, позволяющий им генерировать любое количество крошечных вирусосодержащих частиц и осторожно перемещать их между двумя электрическими кольцами в течение от пяти секунд до 20 минут, контролируя температуру, влажность.

"Это первый случай, когда кто-то смог фактически смоделировать, что происходит с воздухом во время выдоха", - сказал Рид.