Несколько депутатов пошли на обсервацию из-за подозрения на коронавирус, - Разумков

Несколько депутатов пошли на обсервацию из-за подозрения на заболевание коронавирусом. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков заявил, что депутаты самостоятельно пошли на обсервацию, однако точного количества народных избранников спикер ВР не назвал.

"Несколько народных депутатов заболели. Сегодня находятся на больничном, некоторые пошли самостоятельно на обсервацию. Я очень надеюсь, что эта цифра не будет увеличена", - заявил Разумков.

Напомним, тесты на коронавирус сдали около тридцати депутатов фракции "Слуга народа" после того, как инфицирование подтвердили в двух народных депутатов Сергея Рудыка, Руслана Горбенко и Сергея Шахова.

Ранее сообщалось, что внеочередное заседание парламента, запланированное на 30 марта, могут провести во внутреннем дворике Верховной рады

РБК-Украина писало, что Зеленский настаивает на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента. Законопроект будет действовать только во время коронавируса.