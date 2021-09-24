Несколько бюджетов Украины: стало известно, сколько мировой автопром потеряет из-за дефицита чипов

Дефицит полупроводников обойдется мировой автомобильной промышленности в серьезную сумму. В 2021 году убытки составят более 200 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Специалисты консалтинговой фирмы AlixPartners подсчитали, что за 2021 год автомобильная промышленность во всем мире понесет потерь на сумму 210 миллиардов долларов из-за дефицита полупроводников. Ранее эта же компания оценивала проблему в 100 млрд. долларов.
Но с первого квартала 2021 года, когда аналитики публиковали свой предыдущий прогноз, ситуация несколько усугубилась. Так, многие автопроизводители останавливали свои сборочные предприятия, были вынуждены переносить старт производства новых моделей и отправлять сотрудников в оплачиваемые отпуска. Вспышки COVID-19 в некоторых регионах только усложняют решение логистических проблем. Специалисты AlixPartners убеждены, что полностью дефицит чипов исчезнет не раньше середины 2022 года.
По прогонозу AlixPartners, в 2021 году будет произведено на 7,7 миллионов автомобилей меньше по сравнению с предыдущим годом. Ранее сообщалось, что в течение весны-лета 2021 года Ford был вынужден сократить объемы производства на 700 тысяч машин, концерн Stellantis недопроизвел более 600 тысяч единиц. Подобной грустной статисткой обладают все крупные автопроизводители.
Ранее мы писали, что Skoda Octavia получила салон из сахарной свеклы. Текстиль из натуральных волокон и особый материал, схожий с пластиком, применили на опытной Skoda Octavia, точнее демонстрационной площадке на ее базе.
Также сообщалось, что Brabus показал быстрейший кроссовер в мире. За быстрый кроссовер придется заплатить около 447 400 долларов.