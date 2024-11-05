UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Нешвілл" нокаутом і миттєвою помстою не відвернув поразку "Лос-Анджелесу": бійки дня НХЛ

Фото: Раян O'Райллі поквитався з Кайлом Берроузом (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

У короткій програмі ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги знайшлося місце для двох сутичок у протистоянні "Нешвілл Предаторз" та "Лос-Анджелес Кінгз", що завершилося впевненою перемогою каліфорнійців (3:0).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

 

На початку другого періоду, коли теннессійці вже мінімально поступалися, навкулачки зійшлися оборонець "Предаторз" Люк Шенн і нападник "Кінгз" Теннер Жанно. Вони скинули краги під час вкидання біля воріт "Нешвілла".

Ініціативою відразу заволодів Шенн. Він хоч і втратив шолом, але взявся лупцювати опонента лівою рукою. Жанно фактично не відповідав, а спроба вдарити обернулася для нього пропущеним у голову та падінням на лід із поразкою. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

 

 

Нова бійка не забарилася. Усього за дві хвилини гнів форварда "Предаторз" Раяна О'Райллі на себе викликав оборонець "Лос-Анджелеса" Кайл Берроуз. Останній упіймав чи то на коліно, чи то на стегно вінгера "Нешвілла" Густава Нюквіста.

Відразу після зупинки гри О'Райллі налетів на суперника з метою помсти. Він викинув кілька потужних ударів у бік Берроуза. Той намагався контратакувати, але акцентованого випаду не запропонував. Утім, зумів піднятися після першого падіння та потім завалився на лід разом із О'Райллі.

До слова, резервний голкіпер "Нью-Джерсі" Аллен став головним героєм дня зі шатаутом проти "Едмонтона".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей