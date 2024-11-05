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"Нешвілл" нокаутом і миттєвою помстою не відвернув поразку "Лос-Анджелесу": бійки дня НХЛ

Нешвілл, Вівторок 05 листопада 2024 13:30
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"Нешвілл" нокаутом і миттєвою помстою не відвернув поразку "Лос-Анджелесу": бійки дня НХЛ Фото: Раян O'Райллі поквитався з Кайлом Берроузом (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

У короткій програмі ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги знайшлося місце для двох сутичок у протистоянні "Нешвілл Предаторз" та "Лос-Анджелес Кінгз", що завершилося впевненою перемогою каліфорнійців (3:0).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

На початку другого періоду, коли теннессійці вже мінімально поступалися, навкулачки зійшлися оборонець "Предаторз" Люк Шенн і нападник "Кінгз" Теннер Жанно. Вони скинули краги під час вкидання біля воріт "Нешвілла".

Ініціативою відразу заволодів Шенн. Він хоч і втратив шолом, але взявся лупцювати опонента лівою рукою. Жанно фактично не відповідав, а спроба вдарити обернулася для нього пропущеним у голову та падінням на лід із поразкою. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

Нова бійка не забарилася. Усього за дві хвилини гнів форварда "Предаторз" Раяна О'Райллі на себе викликав оборонець "Лос-Анджелеса" Кайл Берроуз. Останній упіймав чи то на коліно, чи то на стегно вінгера "Нешвілла" Густава Нюквіста.

Відразу після зупинки гри О'Райллі налетів на суперника з метою помсти. Він викинув кілька потужних ударів у бік Берроуза. Той намагався контратакувати, але акцентованого випаду не запропонував. Утім, зумів піднятися після першого падіння та потім завалився на лід разом із О'Райллі.

До слова, резервний голкіпер "Нью-Джерсі" Аллен став головним героєм дня зі шатаутом проти "Едмонтона".

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