Непривитые люди умирают от коронавируса в 11 раз чаще, - регулятор США

Люди, не прошедшие вакцинацию против коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем привитые. Такие данные опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Кроме того, выяснилось, что люди, не получившие вакцину, в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом, чем полностью вакцинированные.

"Исследование, проведенное среди более чем 600 тысяч человек в 13 юрисдикциях, также показало, что невакцинированные более чем в 10 раз чаще попадали в больницу", - говорится в сообщении.