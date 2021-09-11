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Непривитые люди умирают от коронавируса в 11 раз чаще, - регулятор США

Автор: Артур Родивилов

Люди, не прошедшие вакцинацию против коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем привитые. Такие данные опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Кроме того, выяснилось, что люди, не получившие вакцину, в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом, чем полностью вакцинированные.

"Исследование, проведенное среди более чем 600 тысяч человек в 13 юрисдикциях, также показало, что невакцинированные более чем в 10 раз чаще попадали в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ завили, что на данном этапе всемирной вакцинации от COVID-19 процесс призван защитить людей от тяжелых форм заболевания. Формирование коллективного иммунитета не является приоритетной целью.

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