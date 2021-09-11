ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Непривитые люди умирают от коронавируса в 11 раз чаще, - регулятор США

Новина українською →
Суббота 11 сентября 2021 04:00
Непривитые люди умирают от коронавируса в 11 раз чаще, - регулятор США Фото: риск смерти от коронавируса повышается без прививки в 11 раз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Люди, не прошедшие вакцинацию против коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем привитые. Такие данные опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Кроме того, выяснилось, что люди, не получившие вакцину, в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом, чем полностью вакцинированные.

"Исследование, проведенное среди более чем 600 тысяч человек в 13 юрисдикциях, также показало, что невакцинированные более чем в 10 раз чаще попадали в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ завили, что на данном этапе всемирной вакцинации от COVID-19 процесс призван защитить людей от тяжелых форм заболевания. Формирование коллективного иммунитета не является приоритетной целью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина
NEWS
Госдеп: США готовы участвовать в нормандском формате и не только
Госдеп: США готовы участвовать в нормандском формате и не только
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси