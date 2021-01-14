Непогода в Украине: за день произошло более 1200 ДТП

Фото: снегопад (РБК-Украина)

В Украине сегодня значительно усложнились погодные условия из-за снегопада. Всего с начала суток поступило более 1200 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Так, непогода бушует во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и городе Киеве.

В Украине круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Патрульная полиция работает в усиленном режиме.

"Всех участников дорожного движения призываем быть очень внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД", - говорится в сообщении.

В МВД также напоминают, что 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза, в северных областях местами до 21 градуса мороза, днем до 10-16 градусов мороза. 17-18 января холодная погода сохранится.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 19:00 правоохранители получили 159 сообщений об автомобильных авариях на дорогах Киева.

Напомним, синоптики предупреждали о снегопаде в Киеве. Осадки прогнозировали сегодня и завтра.