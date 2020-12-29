Непогода на Прикарпатье: ветер валит деревья на дома и дороги

В Ивано-Франковской области во вторник, 29 декабря, ухудшились погодные условия. В результате сильного ветра деревья падали на проезжие части и крыши домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

"В связи с усилением ветра на территории области спасатели неоднократно оказывали помощь по разрезания деревьев, которые падали на проезжие части дорог или дома граждан", - заявили спасатели.

Так, в районе полудня в селе Цинева Рожнятовского района и городе Надворная спасателям приходилось разрезать деревья, которые упали на проезжие части дорог.

В селе Дзвиняч Богородчанского района дерево упало на крышу магазина, а в Надворной - на крышу жилого дома.

О пострадавших в результате непогоды не сообщается.

Фото: последствия непогоды (facebook.com/MNSIFR)

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине. В южных, центральных, западных и северных областях, а также в Карпатах было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

Также сообщалось, что из-за непогоды в Карпатах туристам рекомендовали отказаться от похода в горы.