Непогода в Бурыни: людей достают из-под завалов, среди раненых младенец

"На данный момент 4 человека с легкими телесными повреждениями, 1 женщина госпитализирована в Конотопскую ЦРБ. Также травмирован полугодовалый ребенок, сейчас находится в больнице", - рассказал он.

По его словам, около 20 частных домов остались без крыши.

"Есть сильно разрушенные дома. Поврежден АЗС и еще ряд нежилых помещений в общине. Спасатели достают людей из-под завалов, - добавил Живицкий. - Продолжается работа по эвакуации людей из пострадавших домов, сами же здания накрывают шифером и пленкой из материальных резервов".

На месте работают аварийные бригады энергетиков.