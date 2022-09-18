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Непогода в Бурыни: людей достают из-под завалов, среди раненых младенец

Фото: в результате непогоды в Сумской области пострадали 6 человек, в том числе младенец (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за непогоды в Бурыни (Сумская область) сильно разрушены дома, спасатели достают из-под завалов людей. Шесть человек ранены, в том числе полугодовалый ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"На данный момент 4 человека с легкими телесными повреждениями, 1 женщина госпитализирована в Конотопскую ЦРБ. Также травмирован полугодовалый ребенок, сейчас находится в больнице", - рассказал он.

По его словам, около 20 частных домов остались без крыши.

"Есть сильно разрушенные дома. Поврежден АЗС и еще ряд нежилых помещений в общине. Спасатели достают людей из-под завалов, - добавил Живицкий. - Продолжается работа по эвакуации людей из пострадавших домов, сами же здания накрывают шифером и пленкой из материальных резервов".

На месте работают аварийные бригады энергетиков.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 сентября, в результате непогоды в Бурыни (Сумская область) фиксируют сильные разрушения.

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Сумская область