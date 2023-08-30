Неподалік Львова через ДТП перекрито рух трасою Київ - Чоп

За даними відомства, в населеному пункті зіштовхнулись два вантажних авто. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Однак у поліції попередили, що через ДТП перекрито рух автодорогою Київ-Чоп. Подорожуючим радять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту.

"На місці працюють усі необхідні служби, аби якомога швидше забрати транспортні засоби з проїжджої частини", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 20:13.

У поліції повідомили, що рух трасою відновлено.

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

А наприкінці травня суддя біля блокпоста у Києві збив насмерть 23-річного бійця Нацгвардії.

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