Неподалік Львова через ДТП перекрито рух трасою Київ - Чоп

Дві вантажівки зіштовхнулись на автодорозі Київ - Чоп у селі Нагірне, що біля Львова у середу, 30 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.
За даними відомства, в населеному пункті зіштовхнулись два вантажних авто. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Однак у поліції попередили, що через ДТП перекрито рух автодорогою Київ-Чоп. Подорожуючим радять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту.
"На місці працюють усі необхідні служби, аби якомога швидше забрати транспортні засоби з проїжджої частини", - сказано у повідомленні.
Оновлено о 20:13.
У поліції повідомили, що рух трасою відновлено.
Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.
А наприкінці травня суддя біля блокпоста у Києві збив насмерть 23-річного бійця Нацгвардії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.