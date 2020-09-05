Неподалеку от Авдеевки боевики вели огонь из гранатометов

На Донбассе 4 сентября были зафиксированы один факт нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку от населенного пункта Авдеевка боевики произвели одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей из стрелкового оружия.

"На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.

По информации штаба ООС, на Донбассе продолжается ликвидация пожаров.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня около населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще в девяти объектах работы продолжаются.

Напомним, за минувшие сутки, 3 сентября, по всей линии соприкосновения сохранялся режим "тишины", боевых потерь и ранения среди украинских военных не было.

Кроме того, штаб ООС обвинил боевиков в причастности к пожарам на Донбассе.

Также сообщалось, что в Луганской области в результате пожаров погиб один военнослужащий, еще два человека с ожогами разной степени тяжести госпитализированы.