Неплохой результат: Ляшко назвал процент летальности от COVID в Украине

В Украине летальность от коронавируса составляет менее 2%. Преимущественное большинство смертей фиксируют среди пациентов старше 60 лет.

Об этом во время дискуссии "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, самая высокая летальность зафиксирована в Кировоградской области - 3,3%. При этом в данной области фиксируют меньше всего заболеваний. Самая низкая летальность от COVID в Ровенской и Черкасской областях.

"Сейчас летальность у нас составляет чуть менее двух процентов - 1,9%. Это неплохой показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателям", - заявил Ляшко.

Он добавил, что 84% летальных случаев были зафиксированы среди людей старше 60 лет. В связи с этим кампания вакцинации, которая должна начаться в середине февраля, кроме медработников, будет охватывать и людей старше 60 лет.

Всего в Украине процент выявления коронавируса среди тех, кому делали тест, составляет 23%.

Напомним, всего в Украине с начала пандемии коронавирус зафиксировали уже у более чем 1,2 млн человек, 23 229 - летальные случаи.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует победить коронавирус в этом году.