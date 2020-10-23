Непал закрыл доступ к Эвересту из-за COVID-19

Власти Непала закрыл доступ к Эвересту из-за выявленного случая коронавируса. О сроках возобновления транспортного сообщения пока неизвестно.

Об этом сообщает The Himalayan.

Так, случай коронавируса был подтвержден 22 октября в населенном пункте Намче-Базар вблизи Эвереста. В пятницу, 23 октября, в Намче-Базар будет отправлена группа врачей для сбора массовых проб для тестирования.

Намче-Базар является ключевым пунктом для альпинистов, которые поднимаются на Эверест.

Отмечается, что правительство Непала лишь недавно открыло для туристов Эверест. Напомним, власти Непала в середине марта запретили выдавать разрешения на подъем на гору.

Ранее РБК-Украина писало, что в странах Европы зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - за сутки 22 октября подтвердили более 217 тысяч случаев. Всего с начала пандемии в регионе заболели почти 8 миллионов человек.

Также сообщалось, что Словакия с 24 октября по 1 ноября вводит комендантский час на фоне пандемии коронавируса. Решение связано с резким ростом заболеваний COVID-19.