Цю помилку під час схуднення роблять усі: так ви не скинете вагу

Чому клітковину уникають при схудненні

Дієтолог Мелісса Мітрі розповіла, що уникненні клітковини може призвести до порушення травлення та погіршення загального здоров'я.

Клітковина є ключовою поживною речовиною для схуднення. Вживання більшої кількості тісно пов'язане з успішним контролем ваги, тому варто перейти до більш збалансованого підходу, надаючи пріоритет клітковині разом з іншими поживними речовинами.

Зверніть увагу на харчові волокна на етикетках, щоб побачити, скільки їх у різних продуктах, які ви купуєте.

Крім того, люди часто вважають, що отримують достатньо клітковини, вживаючи більше фруктів та овочів. Однак, вам потрібно з'їсти багато таких продуктів, щоб досягти від 25 до 38 грамів на день.

Варто урізноманітнити свою тарілку цільнозерновими продуктами, бобовими та квасолею.

Як їсти достатньо клітковини та скоротити калорії

Прагнучи схуднути, дотримуйтесь цих стратегій, щоб підтримувати високий рівень клітковини та низький рівень калорій.

Надавайте перевагу білкові та клітковині

Обидва ці поживні речовини важливі для відчуття ситості. Плануючи свій раціон, переконайтеся, що у вас є одне-два якісних джерела білка і клітковини, такі як тунець, курка та листова зелень.

Пам’ятайте про різноманітність

Ви знайдете клітковину в усіх видах продуктів, тому не обмежуйтеся лише жменькою фруктів та овочів. Цільнозернові продукти, бобові, горіхи та насіння - це також продукти з високим вмістом клітковини.

Додайте у сніданок більше клітковини

Правильний сніданок може допомогти вам боротися з дефіцитом калорій. Замість того, щоб намагатися їсти менше, споживайте достатньо потрібних поживних речовин, щоб залишатися ситими.

Спробуйте додати до сніданку страви з високим вмістом клітковини, такі як вівсянка.